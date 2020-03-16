Россия организует эвакуацию своих граждан из Узбекистана из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 16 марта. /ТАСС/. Российская Федерация организует чартерные авиарейсы для эвакуации своих граждан с территории Узбекистана из-за распространения коронавируса в мире. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ в Ташкенте.

"В настоящее время прорабатывается организация спецбортов для вывоза из Узбекистана граждан России. Для этого посольство составляет списки граждан России, желающих покинуть Узбекистан", - говорится в сообщении. Отмечается, что все желающие должны заполнить и отправить на электронную почту консульского отдела посольства опросный лист, образец которого размещен на электронной почте посольства

Вся дополнительная информация на эту тему будет публиковаться на интернет-ресурсах диппредставительства.

15 марта специалисты института вирусологии Узбекистана выявили коронавирус у прилетевшей из Франции женщины - врача по специальности. В этот же день правительство республики приняло решение объявить карантин во всех детских садах и учебных заведениях, а также отменить мероприятия по празднованию Навруза, временно прекратить транспортное сообщение с другими странами.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.