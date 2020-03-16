В Киеве ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Киева приняли решение приостановить с 17 марта проведение культурных и спортивных мероприятий, ограничить транспортное сообщение с другими городами. Об этом объявил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан", - сказано в сообщении пресс-службы столичного мэра.