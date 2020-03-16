Мемориальную доску Кобзону открыли в академии музыки им. Гнесиных

МОСКВА. 16 марта. /ТАСС/. Мемориальная доска народному артисту СССР, герою труда и депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыта в Российской академии музыки имени Гнесиных.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Госдумы, депутатом которой Кобзон был шесть созывов и с 2003 по 2011 годы возглавлял думский комитет по культуре.

"Он умел приходить на помощь <...> людям, которые обращались даже с самой малой просьбой. Его доброта, щедрое отношение жизни - пример всем нам", - сказала на церемонии депутат Госдумы Валентина Терешкова ("Единая Россия").

Бронзовая доска с изображением Кобзона на фоне Москвы, выполненная авторским коллективом под руководством известного скульптора, народного художника России Александра Рукавишникова, была установлена на фасаде здания академии, где в 1950-х годах Кобзон учился, а затем в 1980-х годах преподавал и возглавлял кафедру эстрадного искусства.

Памяти певца

Решение установить мемориальную доску Кобзону на здании академии было принято год назад президиумом правительства Москвы.

За свою многолетнюю творческую деятельность он записал порядка трех тысяч песен, побывал с гастролями более чем в 100 странах мира. Иосиф Кобзон известен не только как певец, но и политик, благотворитель, человек с активной гражданской позицией.

Кобзон внес значительный вклад в развитие законотворчества. Он принимал участие в подготовке законов "О государственном языке Российской Федерации", "О меценатской деятельности" и многих других. Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года от продолжительной болезни.

В первую годовщину смерти артиста, 30 августа 2019 года, на Востряковском кладбище ему открыли памятник.