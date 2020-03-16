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Суд в Москве признал законным назначение Twitter штрафа в размере 4 млн рублей

Компанию оштрафовали за нарушение российского законодательства в области персональных данных
Описание
© EPA/JOHN G. MABANGLO

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в понедельник признал законным решение о назначении административного штрафа в размере 4 млн рублей компании Twitter Inc. за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление мирового участка признать законным, апелляционную жалобу отклонить", - огласила апелляционное определение судья Юлия Смолина. Решение вступило в силу.

В ходе заседания представители оштрафованной компании заявили, что письма Роскомнадзора до нее не доходили, а назначенное ей наказание несоразмерно велико. "Скриншоты сайта составляют единственную доказательную базу в протоколе об административном правонарушении", - отметил представитель Twitter в суде.

Мировой участок Таганского района 13 февраля постановил признать Twitter виновным по ч. 8 ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить компании административный штраф в размере 4 млн рублей. Аналогичное решение было принято в отношении компании Facebook, которая штраф пока не обжаловала. Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ Twitter и Facebook были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, но ведомство конкретного ответа не получило.

Дело в отношении Twitter было возбуждено по инициативе Роскомнадзора из-за отказа предоставить данные о российских пользователях. Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. Из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.

Штраф лучше блокировки

Глава комиссии Общественной палаты РФ Александр Малькевич ранее попросил Роскомнадзор подать в суд на Facebook, Twitter и YouTube и внести компании в реестр нарушителей закона о персональных данных. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявлял ТАСС, что крупные штрафы для американских компаний Facebook и Twitter за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных - гораздо более эффективная мера, чем блокировка, "потому что блокировки можно обойти, а штраф, если компания работает [в России], придется заплатить".

В конце января 2019 года Роскомнадзор инициировал административное производство в отношении Facebook и Twitter. Компании были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что компаниям предписано локализовать базы данных российских пользователей в России в течение девяти месяцев.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от 1 до 6 млн рублей, в случае повторного - от 6 до 18 млн рублей.

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