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Распространение коронавируса нового типа

Иордания вводит обязательный карантин для всех лиц, прибывающих в королевство

Специально для этих целей правительство подготовило несколько гостиничных комплексов

ТАСС, 16 марта. Иордания вводит обязательный карантин для всех своих подданных и граждан других государств, прибывающих на территорию королевства через морские и сухопутные границы, а также в аэропорты страны в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом, как сообщил иорданский портал TLB News, заявил в понедельник госминистр информации королевства Амджад Оде Адайле.

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По его словам, "с сегодняшнего дня все прибывающие на территорию Иордании будут в обязательном порядке направлены в карантин на 14 дней". Министр уточнил, что специально для этих целей правительство подготовило несколько гостиничных комплексов, расположенных в столице страны Аммане и на берегу Мертвого моря.

Кроме того, добавил Адайле, в аэропортах, морских портах или на пограничных пунктах запрещается присутствие встречающих. Этот запрет распространяется в том числе и на родственников тех лиц, которые прибывают на территорию королевства.

10 марта правительство Иордании объявило о временных ограничениях на поездки ее подданных в Ливан, Сирию и Ирак из-за угрозы заражения коронавирусом. Было разрешено перемещение через границу с Сирией и Ираком только грузового транспорта, продуктов и товаров, а полеты авиалайнеров в Ирак ограничены аэропортами Багдада и Эрбиля. Тогда же власти королевства приостановили пассажирское сообщение с Западным берегом реки Иордан, закрыли морскую границу с Египтом.

2 марта в Аммане было объявлено о заражении коронавирусом иорданца, прибывшего из поездки в Италию. На настоящий момент в Иордании выявлено 16 случаев заражения коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

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ИорданияРаспространение коронавируса нового типа
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