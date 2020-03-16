В школах Петербурга ввели свободное посещение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Школьников Санкт-Петербурга переводят на дистанционное обучение, об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

Минпросвещения РФ сообщало, что в целях профилактики коронавируса российским регионам рекомендовано при необходимости временно перевести учеников местных образовательных учреждений на дистанционное обучение.

"Утверждено распоряжение комитета об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга в условиях свободного посещения. Документ, в частности, содержит рекомендации по оповещению родителей о возможности перевода их детей на домашнее обучение, обеспечению обучения при помощи дистанционных образовательных систем", - сказала Воробьева, уточнив, что детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

Как сообщила она ранее, Петербург готов обеспечить дистанционное обучение учащихся любых классов в любом количестве. Все школы города имеют доступ к порталу дистанционного обучения с курсами по большинству предметов, ежегодно не менее 230 учителей города проходят курсы по обучению основам работы в этой системе. Школьный образовательный портал также дает возможность учителям дополнить действующие курсы собственными материалами и заданиями. Некоторые школы активно пользуются такими дополнительными ресурсами, как "Яндекс. Учебник" и "Учи.ру".

Власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение в городе театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.