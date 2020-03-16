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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге двое выздоровевших после коронавируса готовы к выписке из больницы

Один из них - студент из Италии, у которого первым в городе выявили инфекцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Первых двух пациентов, вылечившихся в Петербурге после заражения коронавирусной инфекцией, планируют выписать в понедельник из Боткинской больницы. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе города по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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"Сегодня планируют выписать двоих", - сказал собеседник агентства.

По данным комитета по здравоохранению, один из пациентов - студент из Италии, у которого первым в Петербурге в начале марта был обнаружен случай новой коронавирусной инфекции.

В целом в настоящему моменту в Санкт-Петербурге было выявлено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Власти города с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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