В Петербурге двое выздоровевших после коронавируса готовы к выписке из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Первых двух пациентов, вылечившихся в Петербурге после заражения коронавирусной инфекцией, планируют выписать в понедельник из Боткинской больницы. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе города по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Сегодня планируют выписать двоих", - сказал собеседник агентства.

По данным комитета по здравоохранению, один из пациентов - студент из Италии, у которого первым в Петербурге в начале марта был обнаружен случай новой коронавирусной инфекции.

В целом в настоящему моменту в Санкт-Петербурге было выявлено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Власти города с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек.