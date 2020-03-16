Французский священник осужден на пять лет тюрьмы за педофилию

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Суд Лиона приговорил к пяти годам заключения священника Бернара Прейна по обвинению в педофилии. Об этом сообщает в понедельник радио FranceInfo.

Решение суда оказалось мягче, чем того требовала прокуратура, настаивавшая на восьми годах тюремного заключения. Иск против 74-летнего священника, лишенного сана в июле прошлого года, подали бывшие участники движения скаутов, ассоциацию которых Прейна возглавлял в 1980-1990 годах.

Дело бывшего священника стало своеобразным символом "церковной омерты" по поводу преступлений на сексуальной почве и спровоцировало общенациональный скандал. Оно привело к открытию другого расследования по подозрению в сокрытии фактов педофилии в епархии Лиона. По этому делу местный суд вынес решение в отношении одного из самых влиятельных кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена. Он был приговорен к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и за невоспрепятствование противоправным действиям.

Историю о зарождении судебного процесса рассказывает снятый в 2018 году фильм режиссера Франсуа Озона "По воле божьей". Защита Прейна пыталась помешать его выходу на большие экраны до окончания процесса над священником, однако суд принял решение разрешить коммерческую эксплуатацию во Франции и за ее пределами. В 2019 году картина была удостоена гран-при 69-го Берлинского международного кинофестиваля.