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На Кубани ожидается похолодание до минус 10 градусов

Специалисты советуют предпринять меры по защите растений от заморозков

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Резкое понижение температуры воздуха, местами до минус 10 градусов, прогнозируют в Краснодарском крае со вторника по четверг. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" в ночные и утренние часы с 17 на 19 марта, местами в Краснодарском крае (исключая МО Сочи) ожидаются заморозки в воздухе до -1…-6°С. 17 марта местами ожидается -10°С", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите растений от заморозков - урыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

В понедельник на территории Краснодарского края переменная облачность, без осадков. Воздух прогрелся до 6-8 градусов тепла.

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РоссияКраснодарский край
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