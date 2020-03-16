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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ предупредило о возможных трудностях при въезде во Вьетнам из-за коронавируса

В настоящее время для всех категорий иностранцев прекращено оформление виз по прибытии

ХАНОЙ, 16 марта. /ТАСС/. Ужесточение властями Вьетнама из-за коронавируса режима пропуска через границу может вызвать трудности при въезде в страну. Об этом предупредил заведующий консульским отделом посольства России в Ханое Алексей Фалунин.

"Вьетнамские власти ужесточают режим пропуска через границу на фоне ситуации, складывающейся из-за распространения коронавируса", - сообщил ТАСС дипломат.

По его словам, в настоящее время для всех категорий иностранцев прекращено оформление виз по прибытии, в том числе и ранее согласованных. Кроме того, введен обязательный 14-дневный карантин для лиц, посещавших или следовавших транзитом через наиболее неблагополучные в эпидемиологическом плане государства. В консульском отделе не исключают "введения дополнительных ограничений на въезд во Вьетнам, в том числе прекращение пропуска в страну в безвизовом порядке".

Фалунин обратил внимание на то, что решение о разрешении на въезд принимается сотрудником иммиграционной службы непосредственно при прохождении паспортного контроля, а наличие действительной визы либо безвизового режима не является стопроцентной гарантией въезда. "Следует учитывать возможные риски при осуществлении поездок во Вьетнам в сложившейся обстановке. Расходы на обратный перелет в случае отказа во въезде в страну пассажир несет самостоятельно", - подчеркнул дипломат.

Первый случай появления коронавирусной инфекции во Вьетнаме был зафиксирован 23 января. По состоянию на 16 марта в республике выявлено 58 инфицированных. За минувший период 16 человек из числа заболевших полностью вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.

Теги
РоссияВьетнамРаспространение коронавируса нового типа
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