В Кремле заявили об отсутствии повода для введения в России режима ЧС из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. В России пока нет повода для введения режима чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима ЧС], никаких решений", - отметил он.

Песков усомнился в существовании универсальных тестов для определения коронавируса, которые можно было бы продавать в аптеках, и призвал "не обманываться" в этом вопросе.

"Вопрос, есть ли такие тесты? На это может ответить только специалист. Вы спросите в нашем штабе у министра здравоохранения, - сказал Песков, комментируя информацию о том, что в Эстонии тесты на определения коронавируса начали продавать в аптеках. - Задайте вопрос, существуют ли в мире тесты, которые позволяют каждому гражданину самостоятельно определить, есть ли у него коронавирус или нет. Я сомневаюсь, что такие тесты есть. Не нужно обманываться".

Экономические меры

Кремль внимательно следит за действиями США и других стран в экономической сфере в связи с коронавирусом, заверил журналистов Песков.

"Мы очень внимательно наблюдаем за развитием экономической ситуации в мире, за теми мерами, которые принимают регуляторы различных стран, в том числе и такой крупнейшей экономики мира как Соединенные Штаты Америки", - сказал представитель Кремля. По его словам, "безусловно, также внимательно за развитием ситуации наблюдает мегарегулятор России".

По словам Пескова, Россия рассчитывает на понимание Белоруссией мер, которые введены из-за коронавируса.

"Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более - нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии во время пандемии коронавируса", - сказал представитель Кремля.

Рабочая группа Госсовета по коронавирусу

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавируса будет отвечать за взаимодействие с регионами по этому вопросу, центральным органом принятия решений по борьбе с инфекцией является координационный совет при правительстве РФ. Так Песков ответил на вопрос, в чем функциональное различие рабочей группы Госсовета, созданной главой государства 15 марта, и координационным советом при кабмине.

Он напомнил, что Госсовет является совещательным органом. "Здесь [в рамках рабочей группы Госсовета] будет налажена… работа с регионами, чтобы какие-то уже имеющиеся наработки и так далее распространить на регионы, получить точку зрения регионов, первичную информацию о ситуации в регионах и тому подобное", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "конечной точкой сбора информации, принятия решений" и главным руководящим органом в этой сфере будет координационный совет при правительстве во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Работа администрации президента

Администрация президента РФ работает в обычном режиме, соблюдая меры предосторожности, актуальные для любого офиса в условиях распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль переводить своих сотрудников на работу из дома.

"Пока никаких показаний на этот счет нет, администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе", - сказал Песков. Он при этом отметил, что администрация Кремля является "крупным офисом, но не одним из самых крупных" в стране.

Опыт Украины по борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента не считает опыт Украины по борьбе с коронавирусом образцовым и призывает не ориентироваться на избранную Киевом схему как на идеальную.

"В данном случае вряд ли ситуацию наших украинских коллег можно считать за образцовую и вряд ли на нее нужно ориентироваться как на идеальную в плане системы противодействия", - сказал Песков журналистам.