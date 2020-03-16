Песков: администрация президента пока не переходит на удаленную работу из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Администрация президента РФ работает в обычном режиме, соблюдая меры предосторожности, актуальные для любого офиса в условиях распространения коронавируса. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Кремль переводить своих сотрудников на работу из дома.

"Пока никаких показаний на этот счет нет, администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны сейчас в любом офисе", - сказал Песков. Он при этом отметил, что администрация Кремля является "крупным офисом, но не одним из самых крупных" в стране.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.