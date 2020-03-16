Российские загранучреждения из-за карантина приостановили работу в Чехии

ПРАГА, 16 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в Чехии и российские загранучреждения из-за введенного в республике в понедельник общенационального карантина приостановили работу, связанную с организацией и участием в мероприятиях общественного, культурного, научно-технического и экономического характера.

На время карантина, который в республике будет действовать до 06:00 по центральноевропейскому времени 24 марта, приостановил работу Российский центр науки и культуры в Праге. "Мы четко выполняем указание чешского правительства, направленное на преодоление негативной эпидемиологической ситуации", - рассказал корреспонденту ТАСС его руководитель Андрей Кончаков.

Временно прекращено обслуживание граждан в консульском отделе посольства РФ в Чехии. "В связи с введением ограничения на свободное передвижение с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - сообщило дипломатическое ведомство в Twitter.

Рекомендациями властей руководствуются все аккредитованные в республике загранучреждения. В Чехии на данный момент диагностировано 298 инфицированных коронавирусом. За воскресенье это число увеличилось на 33%. Наибольшее число инфицированных - в Праге.