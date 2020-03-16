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Аксенов назвал рост доходов населения и стабилизацию цен главными задачами властей Крыма

По его словам, регион движется вперед, "основные сложности преодолены"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Модернизация инфраструктуры, повышение уровня доходов граждан и стабилизация цен являются главными задачами властей Крыма. Об этом заявил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов на торжественном собрании в крымском парламенте, приуроченном ко Дню общекрымского референдума 2014 года и воссоединению Крыма с Россией.

"Есть такие задачи и цели, результатов по которым мы еще не достигли, все только впереди. Тем не менее, могу сказать, что мы с вами уверенно движемся вперед... Основные сложности преодолены, и мы понимаем, что президент и вся Россия нас поддерживают. Нам нужно добиться результата в задачах, связанных с модернизацией инфраструктуры, повышением доходов граждан, стабилизацией цен", - сказал Аксенов.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в феврале 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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