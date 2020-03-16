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Распространение коронавируса нового типа

На сайте посольства Белоруссии создан раздел с информацией о мерах в РФ по коронавирусу

В этом разделе размещен номер круглосуточного телефона +7-495-777-66-44

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Специальный раздел с информацией об эпидемиологической ситуации и принятых в России ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса создан на сайте посольства Белоруссии в РФ.

В этом разделе размещен номер круглосуточного телефона для граждан Белоруссии. "В случае экстренной необходимости в связи с пандемией коронавируса COVID-19 просим граждан Республики Беларусь, находящихся в России, обращаться по круглосуточному телефону: +7-495-777-66-44", - говорится в распространенном в понедельник сообщении на странице посольства в Twitter.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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