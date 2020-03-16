Число случаев заражения коронавирусом в Испании за сутки выросло на 1 тыс.

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 8744 случая заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом заявил в понедельник директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

По его словам, умерли 297 человек, 521 поправился. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид. "Сейчас в Испании есть 8744 случая", - сказал Симон.

В воскресенье Минздрав информировал о 7753 заболевших и 288 жертвах.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.