В Иране число случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 1053

ТЕГЕРАН, 16 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на 1053, летальных исходов - на 129. Такие данные привел в понедельник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"За сутки зафиксировано 1053 новых случая коронавируса в стране. Общее число составляет 14 991", - цитирует его слова агентство Клуб молодых журналистов. Представитель Минздрава добавил, что умерли 853 человека. Ранее сообщалось о 13 938 заболевших и 724 летальных исходах.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой.

Заболевание обнаружено у ряда иранских высокопоставленных чиновников, включая первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани. Кроме того, положительными оказались результаты анализов 23 депутатов Меджлиса (парламента) страны. При этом двое из них - избранный депутат Фатема Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани - умерли от заболевания.