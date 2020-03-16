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Распространение коронавируса нового типа

Председатель совета директоров "Уралхима" сдал анализ на коронавирус

Дмитрий Мазепин также самоизолировался для подстраховки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин сдал анализы на COVID-19 и самоизолировался, однако бизнесмен чувствует себя хорошо и контактов с заболевшими у него не было. Об этом сообщили ТАСС в департаменте по связям с общественностью "Уралхима".

"Компания "Уралхим" опровергает информацию в СМИ о контактах Дмитрия Мазепина с людьми, у которых был подтвержден коронавирус. Также не соответствуют действительности сообщения о том, что акционер мог заразиться от сына Никиты (с ним также все в порядке). В последнее время контактов между ними не было", - сообщили в компании.

Вместе с тем Мазепин сдал анализ на COVID-19 для подстраховки, хотя чувствует себя хорошо и не имеет симптомов ОРВИ.

"Дмитрий Аркадьевич действительно сдал анализы на COVID-19 после того, как появились сообщения, что вирус обнаруживается у людей без проявления каких-либо симптомов. Учитывая то обстоятельство, что Дмитрий Аркадьевич общается с широким кругом лиц, он решил проявить социальную ответственность и для подстраховки сдать этот анализ и самоизолироваться на какое-то время, чтобы не подвергать возможной опасности окружение", - сказали в компании. По словам Мазепина, каждый ответственный человек, контактирующий с широким кругом лиц, должен сдать подобный анализ.

В "Уралхиме" также заявили, что озадачены утечкой информации из медицинского учреждения в СМИ.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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