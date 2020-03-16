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Умер директор петербургского НИИ детской онкологии и гематологии Борис Афанасьев

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко телеграмму с соболезнованиями родным и коллегам ученого

ТАСС, 16 марта. /ТАСС/. Заслуженный врач РФ, директор Научно-исследовательского института (НИИ) детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (СПбГМУ) Борис Афанасьев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава.

"Минздрав России с прискорбием сообщает, что на 73-м году жизни скончался выдающийся ученый, заслуженный врач РФ, директор Института детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор Борис Владимирович Афанасьев. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и коллегам", - говорится в сообщении.

Борис Афанасьев с 2016 года занимал должности директора НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, а также заведующего кафедры гематологии, трансфузиологии и трансплантологии факультета последипломного образования СПбГМУ. В 2010 году получил почетное звание заслуженного врача РФ. Кроме того, в 2015 году награжден медалью за заслуги перед отечественным здравоохранением.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияСанкт-Петербург
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