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Распространение коронавируса нового типа

Таможенники сообщили о снижение пассажиропотока на границе России с Эстонией

Ранее стало известно, что Эстония с 17 марта восстанавливает пограничный контроль и вводит запрет на въезд иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Граница России с Эстонией пока не закрыта в целях профилактики коронавируса, однако отмечается снижение пассажиропотока, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления в понедельник.

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) два региона (Псковская и Ленинградская области) граничат с Эстонией. Ранее сообщалось, что Эстония с 17 марта восстанавливает пограничный контроль и вводит запрет на въезд иностранцев.

"Граница с Эстонией не закрыта, но виден спад пассажиропотока", - отметила представитель пресс-службы.

В Псковской области дополнительных мер контроля на границе не принимается, сообщил ТАСС руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области, главный санитарный врач региона Александр Нестерук. Ранее ведомство усилило наблюдение на пунктах пропуска и начало проводить измерение температуры тела у граждан.

"У нас все необходимые меры на эстонской границе были приняты ранее, ведется въездной контроль, термометрия лиц, которые следуют по этому направлению. То, что касается Эстонии, у нас сейчас семь стран с повышенным уровнем заболеваемости, в Эстонии она невысокая, там полтора десятка случаев. У нас меры принимаются по отношению гражданам, которые прибыли из Италии, Германии, Франции, Испании, Ирана, Южной Кореи и Китая. К этим гражданам особое отношение: в обязательном порядке термометрия, обследования, мы проводим лабораторные исследования. По Эстонии пока таких указаний нет", - сказал Нестерук.

В то же время в Кингисеппском районе Ленинградской области, который граничит с Эстонией, прошли учения по предупреждению проникновения нового коронавируса. В них были задействованы специалисты таможенного управления, пограничники, медики, должностные лица ведомств, которые несут службу в пунктах пропуска.

Теги
ЭстонияРоссияЛенинградская областьПсковская областьРаспространение коронавируса нового типа
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