Южнокорейский министр изолировал себя из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Министр морского и рыбного хозяйства Республики Корея Мун Сон Хёк по совету врачей поместил себя в домашний карантин из-за выявления коронавируса среди его подчиненных. Как в понедельник отмечает агентство Yonhap, он стал первым среди членов южнокорейского правительства, кто пошел на такой шаг.

Мун Сон Хёк пробудет в домашнем карантине до 24 марта. На время изоляции он будет работать из собственной резиденции.

Среди сотрудников министерства морского и рыбного хозяйства, которое расположено в городе Седжон, выявлены 27 зараженных коронавирусом. Почти 300 человек последовали примеру министра.

К настоящему моменту южнокорейские медики зарегистрировали свыше 8,2 тыс. случаев инфицирования. Умерли 75 человек. Число выздоровевших составило 1137.