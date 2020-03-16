{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Южнокорейский министр изолировал себя из-за коронавируса

Министр морского и рыбного хозяйства Мун Сон Хёк стал первым среди членов южнокорейского правительства, кто пошел на такой шаг

ТАСС, 16 марта. Министр морского и рыбного хозяйства Республики Корея Мун Сон Хёк по совету врачей поместил себя в домашний карантин из-за выявления коронавируса среди его подчиненных. Как в понедельник отмечает агентство Yonhap, он стал первым среди членов южнокорейского правительства, кто пошел на такой шаг.

Мун Сон Хёк пробудет в домашнем карантине до 24 марта. На время изоляции он будет работать из собственной резиденции.

Среди сотрудников министерства морского и рыбного хозяйства, которое расположено в городе Седжон, выявлены 27 зараженных коронавирусом. Почти 300 человек последовали примеру министра.

К настоящему моменту южнокорейские медики зарегистрировали свыше 8,2 тыс. случаев инфицирования. Умерли 75 человек. Число выздоровевших составило 1137.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Танзании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС