Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовала продавать не более 150 билетов в кинозал

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовала реализовывать до 100-150 билетов в один кинозал в рамках мер по предотвращению угрозы распространения нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

"[Ассоциация рекомендует] по возможности ограничить количество реализуемых кинобилетов до 100-150 билетов на один кинозал", - говорится в сообщении.

Кроме того, кассирам билетных касс кинотеатров рекомендуется предлагать кинозрителям билеты с оставлением одного свободного места слева и справа от кинозрителя, но не препятствовать приобретать места рядом. Ассоциация также рекомендует увеличить интервалы между сеансами до 30 минут для проведения проветривания и уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств.

Кинотеатрам предлагается разместить рекомендации зрителям и сотрудникам о воздержании от посещения кинотеатра, если они вернулись из поездок в страны с неблагополучной ситуацией и если они обнаружили у себя симптомы общего недомогания, характерные для гриппа и ОРВИ.

Также в организации советуют по возможности перевести на удаленный режим работы часть сотрудников, не ограниченных выполнением служебных обязанностей непосредственно на территории кинотеатра. Ассоциация считает необходимым установить особый контроль за самочувствием сотрудников кинотеатров и запретить выход на работу сотрудников, которые вернулись из заграничных поездок, в первую очередь из стран группы риска, менее чем 14 дней назад.

Рекомендуется также предпринимать все меры, рекомендуемые и требуемые Роспотребнадзором для мест общественного питания в барах и кафе кинотеатров.

О пандемии

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.