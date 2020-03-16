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Распространение коронавируса нового типа

Армения и Россия ограничат на две недели пассажирские перевозки между двумя странами

ЕРЕВАН, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель российского правительства Михаил Мишустин в понедельник в ходе телефонной беседы приняли решение ограничить на две недели пассажирские перевозки между двумя странами из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщают из пресс-службы армянского кабмина.

"Собеседники обсудили шаги, направленные на предотвращение нового типа коронавируса. Пашинян и Мишустин договорились ограничить на две недели пассажирские перевозки между двумя странами. В то же время стороны будут обеспечивать возвращение граждан на родину. Процесс грузоперевозок не будет ограничен", - говорится в сообщении армянского кабмина.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичРаспространение коронавируса нового типа
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