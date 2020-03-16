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Потепление до плюс 6-10 градусов ожидается в Центральной России в ближайшие двое суток

В некоторых регионах ночами возможны заморозки

ТАСС, 16 марта. Синоптики прогнозируют потепление и небольшие дожди 17-18 марта на большей части Центрального федерального округа. Так, в Брянской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 9-10 градусов, ночами возможны заморозки до минус 1-3 градусов. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

После похолодания до минус 5-7 градусов, которое отмечалось в большинстве регионов ЦФО в минувшие выходные, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях с 17 марта начинается постепенное повышение температуры воздуха. К среде столбики термометров поднимутся до отметок плюс 8-10 градусов. "18 марта температура воздуха днем составит плюс 4-9 градусов, 19 марта - плюс 5-10 градусов, без существенных осадков", - отметил дежурный синоптик ЦГМС по Тульской области, добавив, что ночные заморозки будут не ниже минус 3 градусов.

Около плюс 7-8 градусов в среду прогнозируется во Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской областях, где, по данным местных ЦГМС, будет облачно, местами возможен небольшой дождь, ночами - около нуля - минус 1 градуса. Наиболее прохладная погода ожидается в Ивановском, Костромском и Ярославском регионах - до плюс 3-6 градусов в дневные часы, во вторник и среду пройдут небольшие дожди, в ночные часы возможен мокрый снег, сообщили в областных гидрометцентрах.

По данным сайта Гидрометцентра России, влияние на погоду в ЦФО 17-18 марта будет оказывать атлантический циклон, который принесет теплый воздух. Из-за перемещения атмосферных фронтов местами возможно усиление ветра до 15 м/с.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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