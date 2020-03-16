Венгрия закроет границу для въезда иностранных граждан

ВЕНА, 16 марта. /ТАСС/. Венгерские власти закроют границу для иностранного пассажирского транспорта. Въезд будет разрешен только гражданам Венгрии. Об этом со ссылкой на премьер-министра этой страны Виктора Орбана сообщило в понедельник информационное агентство MTI.

По его словам, в настоящее время ведутся консультации с властями других государств по вопросу ограничения на въезд для иностранцев. Кроме того, вводится запрет на проведение культурных мероприятий. Рестораны и кафе будут работать до 15:00 по местному времени.

В Венгрии 32 человека заразились коронавирусом, один выздоровел, один умер. Правительство ввело чрезвычайное положение, запретило крупные массовые мероприятия, а также ограничило въезд туристов из Ирана, Италии, Китая и Южной Кореи, за исключением венгерских граждан, прибывающих из указанных стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.