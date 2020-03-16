Жители Петербурга смогут сдать анализы на наличие коронавируса во всех районах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Пункты забора биоматериала для граждан, желающих добровольно обследоваться на наличие новой коронавирусной инфекции, с сегодняшнего дня заработают во всех 18 районах Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщили в понедельник в городском комитете по здравоохранению.

"Анализ [проводится] бесплатно. Все желающие могут провериться уже с сегодняшнего дня", - сказали в комитете.

Анализы будут брать в районных амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослых и детей. В течение какого времени горожане смогут получить их результаты, в комитете уточнить не смогли.

К настоящему моменту в Санкт-Петербурге было выявлено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Власти города установили с 16 марта до 30 апреля запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек.