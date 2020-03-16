В Швеции жертвами коронавируса стали еще три человека

СТОКГОЛЬМ, 16 марта. /ТАСС/. Еще три смертельных случая из-за коронавируса зарегистрировано в Швеции, их общее число возросло до шести. Об этом в понедельник сообщает администрация региона Стокгольм.

Речь идет о пожилых пациентах в трех крупнейших больницах - Каролинской, Сёдершюкхюсет и пригорода Дандерюд. Ранее сообщалось об одном смертельном случае в западном регионе Вестра-Гёталанд и двух в Стокгольме.

Согласно последним данным, в королевстве подтверждено 1035 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших находятся в Стокгольме (359), в западном регионе Вестра-Гёталанд (159), а также в южном Сконе (197).

13 марта правительство Швеции разрешило почувствовавшим недомогание жителям не ходить на работу и оставаться две недели дома без справки от врача. С 12 марта запрещено проведение мероприятий с участием более 500 человек. МИД страны также призвал жителей отказаться от поездок за границу без крайней необходимости.