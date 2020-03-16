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Распространение коронавируса нового типа

Посольство Великобритании в России ввело гибкий график работы для своих сотрудников

Сотрудникам с высокой температурой или продолжающимся кашлем рекомендуется оставаться дома

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Посольство Великобритании в Москве в рамках мер по снижению вероятности инфицирования сотрудников коронавирусом ввело гибкий график работы и пересматривает вопрос командировок и отпусков. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

"Вот некоторые из мер, которые мы принимаем: мобилизация ресурсов посольства для мониторинга и реагирования на распространение инфекции в мире, следование рекомендациям Агентства по здравоохранению Англии по мерам профилактики коронавирусной инфекции, установка автоматических диспенсеров мыла и антисептиков для сотрудников и гостей посольства и резиденции посла, пересмотр командировок и отпусков сотрудников некоторых направлений, введение гибкого графика работы для сокращения использование общественного транспорта в часы пик", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудникам с высокой температурой или продолжающимся кашлем рекомендуется оставаться дома в течение недели, также предусмотрена полная оплата больничного работникам, которым необходима самоизоляция, сообщили в диппредставительстве.

Посольство на своих страницах в социальных сетях разместило ссылку на раздел правительственного информационного портала с рекомендациями для британцев, которые собираются посетить Россию в ближайшее время.

Теги
ВеликобританияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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