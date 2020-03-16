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Распространение коронавируса нового типа
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РФПИ анонсировал запуск российско-японского теста на коронавирус

Технология должна дать возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволит получить высокоточный результат за 30 минут
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 нового поколения. Исследования на основе новых тестов могут начаться уже в апреле, сообщается в пресс-релизе фонда.

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"Технология является результатом успешного сотрудничества между российскими и японскими компаниями и учеными. Запуск полномасштабного тестирования на основе новых тестов планируется в апреле 2020 года", - указано в сообщении РФПИ.

Фонд отмечает, что испытания российско-японского теста в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора были запущены в начале марта. Технология дает возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволяет получить высокоточный результат за 30 минут.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, производство теста будет сосредоточено в России, в ближайшее время ожидается получение одобрение Роспотребнадзора на его использование.

В РФПИ отмечают, что массовое внедрение системы будет способствовать предотвращению распространения коронавирусной инфекции благодаря оперативному выявлению зараженных. "По результатам анализа РФПИ существующих в мире передовых технологий тестирования коронавируса данная технология является самой совершенной на сегодняшний день", - отмечается в сообщении фонда.

Дмитриев также сообщил в беседе с журналистами, что РФПИ через сеть международных партнерств создал Центр экспертизы по тестированию и применению мировых практик по борьбе с коронавирусом с учетом опыта России и зарубежных стран.

"Деятельность центра экспертизы позволит в ускоренном режиме находить лучшие методики, что позволит значительно сократить сроки диагностики и масштабировать наиболее эффективные мировые практики. Сеть международных партнерств с ведущими инвесторами мира усиливает экспертизу РФПИ по лучшим мировым практикам в различных сферах, включая борьбу с коронавирусом, и позволяет продвигать успешные российские технологии на международные рынки",- отметил глава фонда.

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