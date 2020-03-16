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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, семь человек заразились при контакте с заболевшими на территории РФ
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 - Голикова.

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Семь пациентов с коронавирусом в России заразились при контакте с заболевшими на территории страны.

По словам вице-премьера, порядка 15 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с ситуацией с коронавирусом, они абсолютно здоровы.

В РФ производится до 100 тыс. тест-систем для выявления коронавируса в сутки. Тест-системы для выявления коронавируса будут распространены во всех субъектах РФ.

Сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом.

По словам Голиковой, оплата больничных листов находящимся на карантине в связи с коронавирусом будет производиться авансом, чтобы граждане не теряли в доходе.

Расписание ЕГЭ будет изменено, досрочная сдача будет перенесена.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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