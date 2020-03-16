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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 330 человек

С 16 марта в стране закрыты все школы

ТАСС, 16 марта. Число случаев заражения коронавирусом в Португалии возросло до 331. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sik со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны.

На прошлой неделе премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил о том, что с 16 марта закрываются школы, мера будет действовать по меньшей мере до 9 апреля. Он также сообщил о запрете посещения ночных клубов и об ограничении доступа в рестораны и торговые центры. Премьер добавил, что пассажирам круизных лайнеров, не являющимся гражданами Португалии, не разрешат высаживаться на территории страны.

Ранее сообщалось о 245 инфицированных.

Теги
ПортугалияКошта, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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