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Жители Хайнаня пожертвовали Красному кресту около $16 млн на борьбу с эпидемией

При помощи специально созданной платформы было передано в общей сложности около $5,56 млн денежных средств, другие пожертвования были в форме предметов первой необходимости

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Жители провинции Хайнань пожертвовали региональному отделению Международного комитета Красного Креста около 112 млн юаней (около $16 млн). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным на 13 марта, при помощи специально созданной для этих целей платформы было передано в общей сложности 38,89 млн юаней (около $5,56 млн) денежных средств - другие пожертвования были в форме предметов первой необходимости и медицинских средств.

Как отмечает издание, особое внимание уделялось поставкам медицинских защитных средств, а также дезинфицирующим веществам, медицинскому оборудованию, лекарствам и средствам диагностики. Кроме того, на полученные пожертвования были приобретены три машины скорой помощи и различные защитные материалы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Теги
КитайХайнань
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