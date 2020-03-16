Жители Хайнаня пожертвовали Красному кресту около $16 млн на борьбу с эпидемией

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Жители провинции Хайнань пожертвовали региональному отделению Международного комитета Красного Креста около 112 млн юаней (около $16 млн). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным на 13 марта, при помощи специально созданной для этих целей платформы было передано в общей сложности 38,89 млн юаней (около $5,56 млн) денежных средств - другие пожертвования были в форме предметов первой необходимости и медицинских средств.

Как отмечает издание, особое внимание уделялось поставкам медицинских защитных средств, а также дезинфицирующим веществам, медицинскому оборудованию, лекарствам и средствам диагностики. Кроме того, на полученные пожертвования были приобретены три машины скорой помощи и различные защитные материалы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.