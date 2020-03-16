Оплата больничных находящимся на карантине будет производиться авансом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Оплату больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса гражданам будут производить авансом каждый пятый рабочий день, чтобы граждане не теряли в доходе. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространению коронавируса.

"Минтруд совместно с ФСС пересмотрит порядок оплаты больничных листов. Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности. Мы определили, что это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего дохода", - сказала она.