В Петербурге выписали первых двух пациентов, выздоровевших после коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Первых двух пациентов, вылечившихся в Петербурге после заражения коронавирусной инфекцией, выписали в понедельник из Боткинской больницы. Об этом сообщил журналистам главный врач стационара больницы Денис Гусев.

"Мы выписали наших первых пациентов с коронавирусной инфекцией, у обоих пациентов есть все критерии для выписки, а именно 14-дневный карантин, два отрицательных результата на коронавирус и клиническое выздоровление. Сегодня мы также выписываем 10 наших пациентов, которые были у нас контактные с этими двумя пациентами", - сказал он.

В целом к настоящему моменту в Санкт-Петербурге было выявлено шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Власти города с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.