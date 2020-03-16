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В России сформирован двухнедельный запас лекарств в связи с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Медицинские организации во всех субъектах РФ имеют двухнедельный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве РФ по противодействию распространения коронавируса.

"Во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты. До каждой организации доведены рекомендации и алгоритмы действия диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции", - сказала она.

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