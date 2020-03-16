В Сомали выявили первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 16 марта. Власти Сомали подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом на территории страны. Как сообщает агентство Reuters , об этом заявила в понедельник министр здравоохранения страны Фовзийя Абиикар Нур.

По ее словам, на прошлой неделе из Китая вернулись четыре сомалийца с подозрением на коронавирус. Диагноз был подтвержден только у одного из них. Отмечается, что власти страны предпринимают меры для того, чтобы держать под контролем возможное распространение вируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.