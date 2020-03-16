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В России потушили все очаги природных пожаров

В МЧС сообщили, что наиболее сложная обстановка складывалась в Карачаево-Черкесской Республике и Краснодарском крае

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали все природные пожары на территории России. Как рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ, новых очагов возгорания не зафиксировано.

"На данный момент все природные пожары потушены", - сказали в пресс-службе, добавив, что очаги природных пожаров за прошедшую неделю возникали на территории Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. "Наиболее сложная обстановка складывалась в Карачаево-Черкесской Республике и Краснодарском крае", - отметили в МЧС.

Кроме того, как сообщили в МЧС, за минувшую неделю в стране зарегистрировано более 8 тыс. техногенных пожаров, 290 из них были потушены с участием добровольных пожарных команд. Более 1 тыс. кв. м были охвачены огнем на пожарах в Краснодарском крае, Московской и Томской областях. Также свыше 240 горнорабочих были эвакуированы при пожаре на угольной шахте в Коми.

Гибель детей в результате возгораний

В ведомстве сообщили, что почти на 40% удалось сократить гибель детей на пожарах с начала года. 

"С начала года гибель детей на пожарах сократилась на 39%", - сказали в пресс-службе.

Глава МЧС России Евгений Зиничев в интервью ТАСС в декабре прошлого года сказал, что считает необходимым объединить усилия всего общества для снижения гибели детей в результате пожаров. По его словам, в среднем в год на пожарах погибают порядка 443 детей. Зиничев отметил, что в основном в результате пожаров погибают дети из многодетных, социально неблагополучных семей. 69% погибших детей - в возрасте до семи лет.

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Россия
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