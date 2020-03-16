Первую серию проекта "Союзмультфильма" о талисманах ГТО планируют показать в конце года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Первый эпизод совместного проекта "Союзмультфильма" и дирекции спортивных и социальных проектов, героями которого станут талисманы комплекса ГТО, планируют выпустить в конце 2020 года. Соглашение, содержащее детальный план по созданию фильма, было заключено в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии.

"Отрадно, что подписанное ранее соглашение о намерениях уже сегодня перешло в первую практическую стадию реализации. К концу года планируется познакомить детей с первой серией мультфильма и стать на шаг ближе к мультсериалу, посвященному здоровому образу жизни, и Минспорт России заинтересован в таком продукте, который позволит с раннего возраста формировать у граждан нашей страны привычку здорового образа жизни", - передают в пресс-службе слова первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова.

Киностудия уже приступила к созданию проекта, запланировано 52 эпизода фильма хронометражем по семь минут, они будут выполнены в жанре скетчком (короткие смешные истории). Киностудия рассчитывает представить фильм на российских детских телеканалах и впоследствии предложить его для международного проката.

Героями фильма станут талисманы ГТО - Медведь Потап, Леопард Вика, Лиса Василиса, Зайка Лиза и Волчонок Макар. "Анимация - один из лучших способов диалога с маленькими зрителями, которые обычно подражают любимым героям <...> Персонажи мультфильма будут заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, при этом я уверена, что авторы проекта создадут действительно яркие и обаятельные образы, которые полюбятся детям", - привела пресс-служба слова председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой.

Разрабатывать сценарий фильма будет рабочая группа из представителей сферы анимации и кино, культуры, а также психологов, специалистов в области образования, физической культуры и спорта. Озвучивание персонажей планируется предложить известным спортсменам и медийным личностям.