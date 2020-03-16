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Распространение коронавируса нового типа
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Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф

Задача нового ресурса - информировать людей о профилактике коронавируса и вести работу по опровержению слухов и фейков

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство запустит специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в понедельник на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции.

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"Еще задача - информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф", - сообщил он.

Он уточнил, что на этом ресурсе "будет отражаться реальная картина по ситуации в стране, за рубежом".

Чернышенко добавил, что также подготовлена работа бесплатной горячей линии по коронавирусу. Ее номер - 88002000112.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичРаспространение коронавируса нового типа
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