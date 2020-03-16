В Астрахани начали тестировать водное такси на воздушной подушке

АСТРАХАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Водное такси на воздушной подушке, разработанное при участии астраханских студентов, начало проходить тестовые испытания, сообщил в понедельник ТАСС руководитель инженерного проектного офиса Астраханского государственного университета (АГУ) Алексей Титов. Новое судно-амфибия может перевозить пассажиров по суше, воде и льду круглый год.

"Мы проводим тестовые запуски судна-амфибии, они проходят в цеху, будут длиться еще около трех месяцев. Судно можно круглогодично использовать в качестве общественного транспорта. Оно парит над поверхностью на расстоянии 10-15 см, поэтому может проходить по воде, льду, песку, степи, если нет очевидных препятствий", - сказал он.

По словам собеседника ТАСС, судно на воздушной подушке с корпусом из композита сможет перевозить до 9 пассажиров за одну поездку, его максимальная скорость при минимальном расходе топлива составит 98 км/ч.

Как уточнил Титов, разработчики оценили стоимость создания одного такого судна оценивается в 3,7 млн рублей, а одна поездка может стоить до 70 рублей.