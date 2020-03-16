ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) во вторник откроют волонтерские штабы, которые будут помогать пожилым людям в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

"Не секрет, что пожилые люди находятся в особой группе риска. Особенно их положение усугубляется в связи с распространением коронавируса. Именно поэтому ОНФ откроет волонтерские штабы в 12 регионах, где были выявлены случаи заболевания", - приводит пресс-служба слова руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова.

По его словам, волонтеры будут помогать с закупкой продуктов, лекарств, домашними делами. "Для этого необходимо обратиться в адрес штаба и оставить заявку. Также желающие могут позвонить в кол-центры в своих регионах, обратиться через специальную кнопку, которая сегодня появится на сайте ОНФ", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе, работа будет организована совместно с "Волонтерами-медикам" и Ассоциацией волонтерских центров. "Для безопасности активисты не будут заходить в дома, также на них будут медицинские маски и перчатки", - отмечается в сообщении.

ОНФ готов в случае необходимости открыть волонтерские штабы, которые будут помогать пожилым людям, во всех 85 регионах РФ, указал член центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук.

"Конечно, в наших планах - охватить все 85 регионов РФ, если будет такая потребность, мы к этому готовы", - сказал Савчук.

"Волонтеры не будут подменять собой органы государственной власти. Они будут помогать с покупкой лекарств, продуктов, выгуливать домашних животных, покупать корм, оказывать небольшую бытовую помощь", - уточнил Савчук.

Он добавил, что с 23 марта ОНФ запустит в этих 12 регионах кол-центры, которые будут принимать звонки от нуждающихся в помощи граждан. Операторы будут передавать заявки в волонтерские организации или в соответствующие ведомственные горячие линии, если вопросы не будут касаться волонтерской помощи.