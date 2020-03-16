Школьники Мурманской области из-за коронавируса уходят на досрочные каникулы

МУРМАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Все школы Мурманской области уходят на досрочные каникулы с 17 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис на своей странице в Instagram в понедельник.
"В дополнение к ранее объявленным мерам ограничения мы приняли решение с 17 марта объявить досрочные каникулы во всех школах нашего региона. Сделано это для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, так как подозрение на коронавирус выявлено у одного из участников шахматного турнира, который состоялся в прошедшие выходные", - заявил Чибис.
По предварительным данным, положительный результат на коронавирус выявлен в понедельник у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле "Меридиан" в минувшие выходные. Мероприятие проводили в Мурманске частные лица, иностранцы въехали в область до ужесточения мер. В настоящее время выявляют и обследуют лиц, контактировавших с гражданином Ирландии, помещения отеля "Меридиан", где проходил турнир, а также аэропорта Марманска, обрабатывают.
Также решением оперативного штаба с 17 марта в Мурманской области вводят запрет на культурно-массовые мероприятия с численностью больше 50 человек. Ранее, с 14 марта, был введен запрет на проведение мероприятий с иностранцами и на выезд за границу и по России организованных групп детей и взрослых.