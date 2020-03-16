Школьники Мурманской области из-за коронавируса уходят на досрочные каникулы

МУРМАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Все школы Мурманской области уходят на досрочные каникулы с 17 марта в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Чибис на своей странице в Instagram в понедельник.

"В дополнение к ранее объявленным мерам ограничения мы приняли решение с 17 марта объявить досрочные каникулы во всех школах нашего региона. Сделано это для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса, так как подозрение на коронавирус выявлено у одного из участников шахматного турнира, который состоялся в прошедшие выходные", - заявил Чибис.