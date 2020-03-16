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Распространение коронавируса нового типа

Матвиенко призвала россиян не поддаваться панике из-за коронавируса и не скупать продукты

Продукты в магазинах "есть, будут, и в этом смысле нет проблем", отметила спикер Совфеда
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в ситуации с распространением коронавируса россиянам не стоит поддаваться панике и скупать продукты, так как товары из магазинов не исчезнут. Такое мнение она высказала в понедельник на расширенном заседании ученого совета и дирекции НИЦ "Курчатовский институт", посвященном шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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"Мы начинаем утро с него (коронавируса как темы обсуждения - прим. ТАСС) и заканчиваем вечер. Паниковать, конечно, не надо, выметать все полки [в магазинах]. Я помню, как выметались в кризисные моменты [в истории страны] гречка, мука, потом там заводились жучки, и все это выбрасывалось. <...> Продукты [в магазинах] есть, будут, и в этом смысле нет проблем", - сказала она.

По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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