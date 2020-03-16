Глава Каталонии заразился коронавирусом

МАДРИД, 16 марта. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Ким Торра заразился новым коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в понедельник.

"Мне сделали тест на COVID-19, который дал положительный результат", - отметил лидер региона. Ранее коронавирус был выявлен у заместителя председателя правительства Каталонии Пере Арагонеса.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Всего в королевстве было выявлено около 9,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 309 человек умерли. Больше всего инфицированных обнаружено в автономном сообществе Мадрид.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.