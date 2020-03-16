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Распространение коронавируса нового типа

Республика Сербская объявляет чрезвычайное положение из-за коронавируса

Подобные меры дают правовые основания действовать по всем ключевым вопросам по сокращенной процедуре, включая закупки оборудования и организацию рабочих кадров

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Радован Вишкович соберет сегодня заседание кабмина, на котором объявит о введении чрезвычайного положения. Об этом заявила журналистам в понедельник в рамках пресс-конференции президент республики Желька Цвиянович.

"Премьер Радован Вишкович созвал заседание правительства, на котором будет объявлена чрезвычайная ситуация. Ожидаем, что правительство выполнит свои функции, а парламент в соответствии со своими обязательствами объявит чрезвычайное положение", - сообщила президент.

Ранее второй энтитет Боснии и Герцеговины - Федерация Боснии и Герцеговины объявил режим бедствия в связи с коронавирусом. Подобные меры дают правовые основания действовать по всем ключевым вопросам по сокращенной процедуре, включая закупки оборудования, организацию рабочих кадров.

Число случаев заражения в Боснии и Герцеговине возросло до 21. Вирус также выявлен в ряде балканских стран, включая Сербию, Северную Македонию, Хорватию и Словению. Единственной страной, где до сих пор официально не зафиксирован ни один случай вируса на Балканах и в Европе, остается Черногория. Ранее чрезвычайное положение ввела соседняя Сербия.

Теги
Босния и ГерцеговинаРаспространение коронавируса нового типа
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