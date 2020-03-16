Власти Санкт-Петербурга планируют закупать медицинские маски в КНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют закупать медицинские маски в Китайской Народной Республике, где эпидемия кронавирусной инфекции в настоящее время идет на спад. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"С масками ситуация непростая, и насколько я обладаю информацией на сегодня, предприняты меры Александром Дмитриевичем (Бегловым), а именно: "Почта России" готова доставлять из Китайской Народной Республики в Санкт-Петербург необходимое количество средств защиты. Как вы знаете, в Китае эпидемия идет на спад, каждый день выявляется порядка 20-30 случаев, не более. Мощности, которые у них развернуты, превышают внутреннюю потребность, и начинается процесс по направлению этих средств защиты в другие страны", - сказал Лисовец перед заседанием по мерам противодействия распространению коронавируса в Смольном.

По последним данным оперативного штаба, за сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано три новых случая коронавирусной инфекции. В целом с учетом двух пациентов, вылечившихся в Петербурге после заражения этой инфекцией и выписанных сегодня из больницы, в городе было выявлено девять случаев коронавируса.