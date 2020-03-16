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Распространение коронавируса нового типа

Санитарно-карантинный контроль усилили в аэропорту Внуково из-за коронавируса

В аэропорту круглосуточно дежурит бригада медработников департамента здравоохранения Москвы, которые измеряют температуру пассажирам, а также проводят анкетирование о состоянии здоровья

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Отдельный маршрут встречи или следования пассажиров, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, организовали в аэропорту Внуково в рамках усиления санитарно-карантинного контроля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани.

"В международном аэропорту Внуково усилен санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих из Европы. В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России в аэропорту Внуково проводится следующие профилактические мероприятия: специалисты санитарно-карантинного пункта (СКП) осуществляют досмотр воздушных судов, прибывающих пассажиров из стран Европы. Кроме того, в международном аэропорту Внуково организован отдельный маршрут встречи/ следования для пассажиров, прибывших из эпидемиологически неблагоприятных территорий (речь идет о чартерных рейсах)", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что на маршруте есть отдельные кабины паспортного контроля, по выходу и зоны паспортного контроля организована зона карантинного контроля с круглосуточным дежурством сотрудников московских больниц. В аэропорту Внуково круглосуточно дежурит бригада медицинских работников департамента здравоохранения Москвы, которые при помощи тепловизоров измеряют температуру пассажирам. Они также проходят анкетирование о состоянии здоровья, где сообщают о возможных контактах с заразившимися коронавирусом. Если у людей повышенная температура, то специалисты сразу берут пробы, отправляют в инфекционные больницы.

Также в аэропорту ежедневно проводится уборка во всех помещениях. В терминалах аэропорта по громкоговорителю сообщают о симптомах заболевания и необходимых мерах. Установлены стенды с информацией о профилактике коронавирусной инфекции.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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