Школы и секции закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Общеобразовательные учреждения, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщается в блоге мэра столице Сергея Собянина.

"С субботы, 21 марта 2020 г. (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 г. (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс", - говорится в сообщении.