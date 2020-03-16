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Распространение коронавируса нового типа

Программа "Московское долголетие" приостановлена из-за ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал при малейших признаках ОРВИ вызывать врача на дом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Программа "Московское долголетие", включающая в себя мероприятия для старшего поколения, приостановлена из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией в столице. Об этом сообщил в понедельник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания. Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом", - написал мэр.

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Распространение коронавируса нового типа
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