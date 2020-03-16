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Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за строительство Крымского моста

Звания Героя труда также удостоен монтажник одного из филиалов ПАО "Мостотрест" Николай Зайков

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ. Соответствующий указ главы государства размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

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Как отмечается в документе, звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста".

Помимо Ротенберга, звания Героя труда удостоен монтажник одного из филиалов ПАО "Мостотрест" (компания была основным субподрядчиком строительства Крымского моста - прим. ТАСС) Николай Зайков. Тем же указом ряд сотрудников "Мостотреста", "Стройгазмонтажа" и других организаций, принимавших участие в строительстве моста, награжден орденами и медалями, некоторым присвоено почетное звание "Заслуженный строитель РФ".

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРотенберг, Аркадий Романович
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